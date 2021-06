Vrienden springen bij in de bediening, want horecapersoneel is niet aan te slepen: ‘Een hele kleine vijver om in te vissen’

Kennissen die maar al te graag bijspringen, een oud-medewerker die er zijn vrije weekend voor opoffert. Hoewel restaurant De Visserij aan de Piushaven vanwege personeelsgebrek nog even dicht moet blijven, kan een klein deel - het ‘kleine café’ - alsnog open.



,,Het is zo lastig om aan personeel te komen, dat merken alle horecaondernemers in de stad", zegt Joris van Corven. Dankzij vrienden zijn ze op vrijdagmiddag en de rest van het weekend tóch open. ,,Iets aangepast, met een kleinere kaart. Het is zonde om dit mooie weer voorbij te laten gaan.”



Ondertussen is het naarstig zoeken naar mensen om de hele horeca-onderneming op volle kracht te krijgen. Door de coronacrisis zochten veel werknemers hum heil ergens anders, immers: de horeca was dicht. Jong personeel vertrok om in de supermarkt te werken of bij de Bol.coms en distributiecentra van deze wereld. Sommige koks kozen voor meer zekerheid bij (zorg)instellingen.