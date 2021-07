Vrienden van Klein Oisterwijk laten het er niet bij zitten: ‘Al gauw 5000 euro kwijt aan verhuizing’

Video Vaste gasten van Streekpark Klein Oisterwijk laaiend om verlies van staplek: ‘Daar gaan mijn spaarcent­jes’

13 april OISTERWIJK - De vaste gasten van Streekpark Klein Oisterwijk zijn in rep en roer: ze moeten verkassen. Eigenaar Ernst Jonkers gaat het uit financiële noodzaak over een andere boeg gooien. Hij draagt de exploitatie over aan nieuwe investeerders, recreatieondernemer Frank de Bruijn en projectontwikkelaar Wim Crapts.