Vrijheidsmars Tilburg: ‘Met deze maatregelen worden veel sectoren om zeep geholpen’

De vrijheidsmars in Tilburg die de horeca- en entertainmentbranche een hart onder de riem moest steken trok niet veel bekijks in het Leijpark. Zo'n vijftien deelnemers liepen mee en op het veld in het park was maar één horecazaak vertegenwoordigd.

Met rood stoepkrijt tekent Thyra van Osch samen met haar tante Erika een hart op een verhard pad in het Leijpark. ‘Liefde in plaats van anderhalve meter afstand’ prijkt er op de tekening die ze eerder die middag maakte. Alle twee zijn ze vanuit Breda naar Tilburg gekomen om aan de vrijheidsmars mee te doen. ,,Legaal kan ik niet knuffelen met anderen. Dat mis ik. Veel mensen zijn eenzaam door de maatregelen die de overheid heeft getroffen tegen het coronavirus. Ik wil op een positieve manier mijn stem laten horen”, vertelt Thyra van Osch.

Dat is ook wat Katja Jansen wil, die het burgerinitiatief mede organiseerde. ,,Het is geen demonstratie om onze ongenoegen te uiten. We willen dat er gekeken wordt naar andere mogelijkheden dan de huidige corona-aanpak. Dat doen we met muziek en een mars door het centrum.”

Belijning en lopen in groepjes

En dat is hard nodig volgens Jansen. ,,Op deze manier worden sectoren als de horeca- entertainmentbranche om zeep geholpen.” Om de mars te mogen organiseren moest het burgerinitiatief maatregelen treffen in relatie tot de coronaregels. ,,We mogen maar in groepjes van 15 personen lopen en tussen iedere groep moet vijf minuten tijd zitten. Daarnaast hebben we belijning aangebracht zodat de anderhalve meter gehanteerd kan worden.” Uiteindelijk is de opkomst zodanig laag dat er één groep van ongeveer 15 personen richting het centrum vertrekt.

Deelneemster Thyra van Osch wil vooral de ogen openen van mede-jongeren. ,,Aan hen wil ik laten zien dat oudere mensen het zwaarder hebben dan wij. Wij hebben onze telefoons waarmee we makkelijk kunnen communiceren, daardoor zijn we minder vatbaar voor eenzaamheid. Dat hebben oudere mensen niet. Die meneer in die scootmobiel is erg alleen vertelde hij me net”, zegt ze terwijl ze naar hem wijst. ,,Ik heb een praatje met hem gemaakt en hem een knuffel gegeven. Dat mocht van hem, hij vond het fijn.”

Een griep

Of ze niet bang was het coronavirus door te geven? ,,Ik neem de maatregelen wel serieus, uit respect naar mijn medemens. Zo zet ik ook gewoon een mondkapje op in het openbaar vervoer, maar alleen echt alleen op de plekken dat het moet. Ik geloof erin dat het virus een griep is, niet meer.”

In het Leijpark is één horecazaak uit Tilburg vertegenwoordigd. Jurgen Schlagen, eigenaar van Café Taverne is naar de vrijheidsmars gekomen. ,,84 dagen in lockdown hakt erin, zeker voor het kleine café dat wij runnen”, vertelt Schlagen die een t-shirt draagt met daarop de naam van zijn zaak. ,,We waren blij dat we weer open mochten, maar vanwege de maatregelen kunnen wij maar 22 gasten ontvangen. Normaal gesproken zit er 100 man in de zaak. We hebben geen terras, dus kunnen alleen binnen gasten kwijt.”

De café-eigenaar vindt de vrijheidsmars een goed initiatief. Echter had het volgens beter georganiseerd kunnen worden. ,,Andere horecazaken uit Tilburg wisten er niet van af. Dat is een gemiste kans.”