Niels Heuvelmans (18) en zijn vriend Gijs Vugts (19) houden wel van een geintje. ,,We wilden met oud & nieuw carbid schieten. Dat mocht niet in Brabant, maar wel in de Achterhoek omdat het daar meer traditie is. Nou, dan maken we van een stukje Brabant maar Gelderland”, zegt Gijs niet zonder enige bravoure. ,,We houden wel van een beetje Achterhoekse streken”, vult zijn vriend Niels aan. ,,Beetje autocrossen op het land en zo. Maar ja, dat mag hier allemaal niet en in de Achterhoek dus wel. Dus bedachten we deze actie. “

Aan de Hoolstraat staat in beide richtingen een bebouwde-kombord. De circa 300 meter ertussen is voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Gelderland, gemeente Heuvelmans’ en het onderbord verwijst met een knipoog naar de borden van de gemeente Tilburg, compleet met een A ‘Achterhoek je bent er’. ,,We hebben twee borden laten maken die we aan het begin en eind van de wei hebben gezet en we waren klaar om te gaan crossen.”

Auto in brand

Op oudejaarsdag kwam de politie al kijken. Niet omdat ze getipt waren over de actie, maar omdat één van de auto’s waarmee Gijs en Niels aan het crossen waren, in brand vloog. ,,De politie vroeg wel wat die borden precies betekenden, maar ze zeiden er verder niets van”, zegt Gijs. ,,Ik denk dat ze liever dat hebben dan dat we rotzooi trappen op elke hoek van de straat.”

Als het aan de jongens ligt, blijven de borden nog wel even staan en zal menig voorbijganger zijn wenkbrauwen optrekken. Gijs: ,,Veel mensen die voorbij komen, stoppen om even een foto te maken.” En het carbidschieten? ,,Daar hadden we uiteindelijk niet eens tijd voor!”

Volledig scherm 'Vrijstaat Heuvelmans' aan de Hoolstraat in Berkel-Enschot. © Rudolf Robben