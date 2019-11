Vrijwillig aan het bed bij een stervende: ‘Ik vraag me nooit af of het nuttig is wat doe’

Geld uit kassa gestolen na vechtpar­tij in café De Vlinder in Tilburg: ‘Laffe daders’

12:41 TILBURG - Twee mannen hebben zaterdagavond laat na een handgemeen geld gestolen uit de kassa van café De Vlinder in Tilburg. Dat meldt de politie, die op zoek is naar de twee daders. Een man die in de keuken van de zaak aan de Piusstraat aan het werk was, werd bij de actie tegen de grond gegooid.