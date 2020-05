Vroeger waren de Russen te dik, nu kunnen ze niet dik genoeg zijn

'De pest van Camus, die is niet aan te slepen." Henk ter Velde van de Boekhandel Oisterwijk lacht. ,,Voor deze crisis had geen hond ervan gehoord. Nu wel, de coronacrisis is toch een beetje de pest van deze tijd.”



Als zoete broodjes gaan ook de dikke (auto)biografieën en grote romans over de toonbank én is er weer tijd voor de Russische meesters. Het leesgedrag is veranderd. ,,Vroeger waren ze te dik, nu kan het niet dik genoeg zijn.”



De coronacrisis is een zegen en een vloek voor boekhandels in de regio. Want ja, er is meer tijd om te lezen en dikke pillen zijn in zwang. Maar mensen moeten die boeken wel kunnen kopen. Vrijwel alle boekenwinkels zagen de afgelopen maanden het aantal klanten (flink) teruglopen, al nam de internetverkoop toe.