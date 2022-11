Vrouw (18) overleden op festival in Haaren, waarschijnlijk door drugsgebruik

Het ziet er heel somber uit voor Brabant in nieuwe roman Leon de Winter

Kort en hevig woeden de Dagen van Waanzin in 2040. Honderden doden, 63 panden in de binnenstad van Den Bosch en 218 woningen in de Vlashof in Tilburg gaan in rook op. Leon de Winter schetst in zijn nieuwe roman een zwarte toekomst.

19 november