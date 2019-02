Vrouw (20) besproeit vriend met pepperspray in Tilburg, politie houdt haar aan na vlucht via balkon

UPDATE + Video Zorgen rond zeer grote brand in Tilburg niet voorbij: brandweren­de muur in loods vol wc-papier en tissues dreigt te bezwijken

17:31 TILBURG - De brand bij Huijbtrex b.v. op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg is maandag aan het einde van de middag nog steeds gaande. De brandweer maakt zich zorgen over een grote brandwerende muur die twee loodsen scheidt en dreigt te bezwijken. Als dit gebeurt gaan nog meer wc-papier en tissues in vlammen op.