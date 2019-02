Vrouw (21) zonder rijbewijs rijdt met joint door Tilburg

VIDEO AZC-school hard geraakt door nieuwe achter­stands­re­ge­ling

8:09 OISTERWIJK - AZC scholen leveren miljoenen euro’s in dankzij de nieuwe achterstandsregeling voor leerlingen. Voor de school in Oisterwijk betekent het sowieso ontslag. ,,Wij worden zo gedwongen naar educatieve opvang in plaats van onderwijs.”