Vrouw (22) uit Tilburg wordt op straat plots met een mes bedreigd door drie mannen

Van kerstmarkt, kerk, silent disco tot kinder­speel­pa­ra­dijs: ‘Wintertuin’ op proef in het Spoorpark

TILBURG - Het Spoorpark verandert van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december in De Wintertuin. Er is een silent disco, optredens van Tino Martin en Brace, kampvuurtjes, kerstkramen en andere winterse activiteiten. Het gaat om een proef. Het Spoorpark wil in de toekomst een langdurig winterevenement opzetten.

14 december