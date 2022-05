Vrouw (55) seksueel misbruikt door man op weg tussen Reusel en Bladel, ook meisje (15) belaagd

Nieuwe wijk bij Udenhout moet de uitstra­ling van een buurtschap krijgen

UDENHOUT - Buurtschappen met boerderijen, schuren en woonerven. In een landelijke omgeving. Dat is de uitstraling van de nieuwe woonwijk Berk & Hout pal tegen de kom van Udenhout. In het gebied komen om en nabij 74 woningen die in drie fasen worden gebouwd.

30 april