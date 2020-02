Vrouw (56) aangehouden in onderzoek naar gedumpte, dode katten in Tilburg

Nul op de meter bij de Weijen­bergh: ouderen slaan klimaat­slag in Oisterwijk

18:00 OISTERWIJK - Elk jaar 54.000 kilo CO2 minder de lucht in. Dat is de bijdrage van de 74, veelal oudere bewoners van appartementencomplex de Weijenbergh in Oisterwijk aan het bezweren van de klimaatcrisis.