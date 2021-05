Vrouw (62) wandelt met kleinkinderen in Tilburg en wordt beroofd van handtas

Video Petrovic: ‘ADO heeft meer stress dan Willem II, denk ik’

10 mei Hoewel Willem II geen enkele doelpoging deed tegen PSV, was Zeljko Petrovic toch niet geheel ontevreden met wat zijn ploeg had laten zien zondagmiddag. De coach was met name opgelucht dat het doelsaldo geen zware tik had gekregen. ,,De spelers stonden achter het plan.”