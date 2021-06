Vrouw botst tegen boom in Oisterwijk

Wie redt het Rielse carnaval van ondergang? ‘Op deze manier trekken we het niet meer’

18 juni RIEL - Het bestuur van de Rielse carnavalsvereniging De Kaaien legt de taken neer. Na vijf jaar voorzitterschap is de koek bij John Vromans op: ,,We zitten maar met vier man in het bestuur, op deze manier trekken we het niet meer.” Ze zijn dringend op zoek naar opvolgers, zo niet dan houdt de stichting op te bestaan.