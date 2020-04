Vrouw die 3 keer in 2 dagen Tweede Kamer in brand probeert te steken komt uit Dongen

DONGEN - De vrouw die gisteravond werd opgepakt omdat ze het Tweede Kamergebouw in brand wilde steken, was dezelfde vrouw die dinsdag ook al tot twee keer toe werd opgepakt. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Dongen.

De Dongense werd dinsdag na de eerste aanhouding, toen ze de deur aan het Plein vernielde, al direct overgebracht naar de opvanglocatie voor verwarde personen, die in het hoofdbureau van de politie in Den Haag is gevestigd. Daar is ze onderzocht, waarna ze weer mocht gaan. Ze was geen gevaar voor zichzelf of voor anderen, zo was het oordeel.

Toch werd ze dezelfde avond opnieuw aangehouden. Ze stond weer voor de Tweede Kamer, waar ze een ruit probeerde in te gooien en brand wilde stichten. ,,We hebben veel werk aan deze mevrouw”, aldus een woordvoerster van de politie. ,,Dat is wel heel naar.”

Volledig scherm De vrouw uit Dongen werd gisteravond voor de derde keer aangehouden. © Jos van Leeuwen

En gisteravond was het opnieuw raak. Vermoedelijk is een brandbare vloeistof tegen de uitgang onder de plenaire zaal gegooid. De brandweer heeft de brand geblust en de vrouw is voor de derde keer in twee dagen tijd gearresteerd. Toch was ze vandaag weer op vrije voeten. ,,De strafbare feiten zijn blijkbaar niet van dien aard dat we haar langer vast kunnen houden.”

Best beveiligde pand

In de zogeheten opvang voor verwarde personen worden 'verwarden’ die door de politie zijn gearresteerd opgevangen en beoordeeld. Zorginstelling Parnassia, die bij deze opvanglocatie betrokken is, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Een woordvoerder van de Tweede Kamer wil niet ingaan op de vraag hoe het kan dat iemand tot driemaal toe brand kan stichten bij het gebouw, dat tot een van de best beveiligde panden van Nederland hoort en of de beweegredenen van de vrouw bekend zijn.