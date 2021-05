Vrouw gewond bij botsing tegen boom in Tilburg

Handige Tilburger hangt alvast afvalbord­jes in de Spoorzone op, hoopt op prullenbak­ken van de gemeente

11 mei TILBURG - ‘Graag uw afval in de afvalbak’, twee handgemaakte bordjes met die tekst hangen sinds kort in de Spoorzone, achter de Hall of Fame. Alleen zijn de prullenbakken in geen velden of wegen te bekennen. ,,Ik heb ze alvast opgehangen”, zegt Noud Sprokholt. ,,In de hoop dat de gemeente er afvalbakken bij wil zetten.”