Vrouw gewond bij botsing tussen twee auto's op kruispunt in Tilburg

Lodewijks en Galema in Nederland­se hockeyse­lec­tie

20:16 Jelle Galema (26) uit Boxtel en Arjen Lodewijks (29) uit Tilburg zijn opgenomen in de Nederlandse hockeyselectie voor de Pro League-wedstrijd tegen Spanje. Beide spelers komen in de competitie uit voor HC Den Bosch. Galema heeft al wat interlands gespeeld in zijn periode bij Oranje-Zwart/Oranje Rood. Voor Lodewijks is het de eerste keer.