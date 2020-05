Vrouw gewond bij woningoverval in Tilburg

EVE valt om in de Spoorzone: corona slaat diep gat in Tilburgse horeca

10:14 TILBURG - Corona slaat een diep gat in de Tilburgse horeca. EVE, beeldbepalend café-restaurant in de Spoorzone, heeft faillissement aan moeten vragen. In 2017 ging EVE van start in de polygonale loods, pal achter het station.