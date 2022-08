Vrouw gewond na val met scooter in Oirschot, scooter vat vlam

Krotten van één euro in Zwijsen­straat mogen omgebouwd worden tot studio’s, zegt de rechter

TILBURG - De monumentale en ernstig verkrotte panden aan de Bisschop Zwijsenstraat mogen worden omgebouwd tot 22 studio’s. De bezwaren tegen dat plan, die onder meer gaan over de overlast van studenten die er nu al is in de wijk, zijn door de rechter van tafel geveegd.

