Vrouw is vijfde coronazieke in Loon op Zand, bekende van eerste slachtoffer

BOUWSTOF: Aafke Romeijn over ‘leeg en ongepo­lijst Tilburg’

16:21 TILBURG - Schrijfster Aafke Romeijn is woensdag te gast bij BOUWSTOF, de Tilburgse talkshow van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw. ,,Als een gebouw ongepolijst is, dan kun je dieper kijken. In Tilburg kan dat”, zegt ze dinsdag in een interview met het Brabants Dagblad.