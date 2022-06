Vrouw loopt gebroken kaak op bij zware mishandeling op terras Tilburgse cafetaria

Ineens zit een man met pistool achter in de auto bij twee meiden: Verdachte krijgt 14 maanden cel

TILBURG - Het bewijsmateriaal houdt niet over. Toch acht de rechtbank in Breda een 33-jarige Poolse man schuldig aan een gewapende poging tot afpersing van twee jonge vrouwen in Tilburg. Hij is veroordeeld tot veertien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

3 juni