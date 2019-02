Vrouw met mes in Dongen bleef op agenten aflopen, ondanks waarschuwingsschot: ‘Ik twijfelde geen seconde’

Op verzoek van een hulpverleningsinstantie begeleidden de agenten een arts van GGZ die naar het huis van de cliënte moest. ,,Wij kregen een melding dat een vrouw medewerkers van het GGZ had bedreigd met een mes. Wij zijn samen met een hondenbegeleider ter plaatse gegaan. We bespraken met de medewerkers wat er was gebeurd en hoe we mevrouw nu het beste konden helpen.”

Een mes uit de keuken

Dat gesprek werd onderbroken toen de vrouw wederom naar buiten kwam. ,,Ze zag ons en liep terug naar binnen. De deur was nog open en wij zagen haar naar de keuken lopen en een mes pakken. Een collega trok de voordeur dicht, zodat we met een schild en de hond een instap konden gaan maken.”

Wat als?

De agent realiseert zich dat de hele situatie heel anders had kunnen lopen. ,,We hebben een goed gevoel over ons optreden en zijn blij dat het zo is afgelopen. Maar stel nou dat ze... Laten we daar maar niet over nadenken.”