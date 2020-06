Vrouw neergestoken in woning in Tilburg

Vrijdag nog geen kermis in Kaatsheu­vel, maar een nieuwe datum lonkt

17:08 KAATSHEUVEL - De kermis in Kaatsheuvel staat vrijdag nog niet op het Anton Pieckplein. Het blijkt voor organisator John van Dam te kort dag om nog een goede kermis neer te zetten, mede omdat ook een aantal attracties zich hebben terug getrokken. Met de gemeente en een aantal exploitanten is Van Dam in overleg over een datum later dit jaar.