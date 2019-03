Vrouw op scooter geschept door auto in Tilburg

Hilvaren­beek moet bouwen, maar initiatief­ne­mers staan nog steeds in de wacht

17:27 HILVARENBEEK - Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is sinds vorig jaar het credo in de gemeente Hilvarenbeek, waar de behoefte aan woningen groot is. Toch hebben initiatiefnemers nog altijd te maken met een college dat stevig de voet op het rempedaal trapt. Dave Verheggen is één van hen. ‘Het college doet al jaren niet wat de raad wil.’