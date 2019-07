Vrouw opgepakt na vondst harddrugs in Dongense woning

Celstraf geëist tegen Tilburger die hennep en amfetamine ‘in huis bewaarde als vrienden­dienst’

16:16 BREDA/TILBURG - ,,Nee, mevrouw de rechter, ik zou er niks mee verdienen, want we waren bloedverwanten. Ik wilde hem helpen.'' In de woning van de 28-jarige Tilburger Pjotr Z. lag 2,6 kilo wiet en zo'n 15 kilo amfetamine. Hij zou het bewaren voor een familielid, van wie hij de naam niet noemde. Dure vriendendienst, als het aan officier van justitie Emi Verhoeven ligt: tweeënhalf jaar cel.