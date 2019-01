Vrouw opgepakt voor steekpartij Tilburg, wordt online massaal aan schandpaal genageld

Vergevor­der­de plannen voor flinke vegan foodbar in de binnenstad: ‘Super spannend’

11:28 Do 17 jan: Focus Foodbar, zo heet de veganistische bar die in juni de deuren opent in de Tilburgse binnenstad. De plannen van Bregje Mols (27) zijn vergevorderd, in maart volgt er nog een crowdfunding.