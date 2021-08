Vrouw probeert partner met mes te steken. Slachtoffer spreekt bij rechter van ‘ongelukje’

Het gebeurt niet vaak dat de getuige van een misdrijf, in dit geval het slachtoffer zelf, verklaart dat er feitelijk niets is voorgevallen. En vervolgens tijdens de rechtszaak via de zijdeur wordt afgevoerd op verdenking van meineed. Dat overkwam deze man in juni vorig jaar. Toen werd de strafzaak tegen zijn vrouw, die hem zou hebben willen doodsteken, pro forma behandeld bij de rechtbank in Breda. En nu dient de zaak tegen de vrouw zelf.