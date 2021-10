Vrouw raakt gewond bij brand op balkon van zorgcomplex in Oirschot

Bouwen in de binnenstad moet mooier en gestroom­lijn­der: ‘Hoe het nu gaat, kan echt niet’

12 oktober TILBURG - Geweldig dat de Tilburgse binnenstad zo snel verandert, maar ondertussen is het ‘bouwgeweld’ veel ondernemers een doorn in het oog. Aan de opengebroken Willem II-straat zitten verschillende winkeliers in zak en as. Het bouwen moet aantrekkelijker en gestroomlijnder, stelt het Binnenstad Management Tilburg.