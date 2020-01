Vrouw raakt gewond door ongeluk in Tilburg, kindje ongedeerd

COLUMN Het gevecht tegen één glas per dag: ‘Je hebt het verdiend, harde werker’

17:00 Ja, gezellig, een wijntje. Oh nee, toch niet. Want ik had me voorgenomen deze maand niet te drinken. Was ik effe vergeten, dat gezonde voornemen om alcohol dertig dagen te laten staan. Tenminste, door de week. Als ik thuis ben. Er niemand jarig is. En er niemand langs komt.