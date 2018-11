Vrouw raakt te water en overlijdt in Tilburg

Tilburgse stalker fingeert overval op auto van ex

12:36 TILBURG - ,,Ik ga er mijn fulltime baan van maken om haar het leven zuur te maken'', stuurde de 30-jarige Toon D. uit Tilburg naar de zus van zijn ex. ,,Ik wil van haar af, ze gaat eraan.'' D. fingeerde uiteindelijk een gewapende overval op de auto van zijn ex. Tegen hem is dinsdag 240 uur taakstraf en een halfjaar voorwaardelijk cel geëist.