Vrouw van vermiste oud-Tilburger Hanno van Mil worstelt na vijf jaar met overlijdensverklaring

„De Belastingdienst vormt een groot probleem. Die bleven blauwe brieven sturen. Wij deden altijd samen aangifte. Dat kan niet meer, maar ik ben ook geen officieel eenoudergezin. Hoe vul je dan je belastingaangifte in? Als er in het beste geval iets geregeld kan worden, dan zijn het vage constructies. Officieel kun je niets regelen en als je pech hebt, tref je later in het proces iemand die niet weet hoe het zit en kan je weer opnieuw beginnen. Voor de bureaucratische systemen in Nederland bestaan er slechts twee opties: iemand is of dood of levend. Mijn realiteit is helaas anders.’’



Het enige wat Hanno’s vrouw na bijna vijf jaar kan doen, is het aanvragen van een verklaring van vermoedelijk overlijden. Die juridische status maakt het gemakkelijker zaken te regelen. „Maar dat voelt heel raar, want ik wil hem helemaal niet dood laten verklaren. Hoe moet ik dat aan onze kinderen vertellen, misschien sla ik dan alle hoop weg. Maar ik heb geen keus. Want financieel red ik het niet meer en in juridische zin bestaat onze situatie niet.’’