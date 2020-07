Vrouw verliest macht over stuur en rijdt tegen boom in Tilburg

Update Vrouw neergesto­ken in woning in Tilburg, dader nog niet aangehou­den

12:10 TILBURG - Aan de Van Anrooylaan in Tilburg is dinsdagavond een vrouw neergestoken. Dat gebeurde in een woning van een appartementencomplex. De politie zoekt uit wat de toedracht is. Er is nog niemand aangehouden.