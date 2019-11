Vrouw vliegt met auto uit de bocht in Tilburg en komt ondersteboven terecht

Stadspor­tret: Waarom de absurde kunst van ‘Rubentopia’ in rap tempo Tilburgse harten verovert

12:50 Za 2 nov: Na tien minuten praten is eigenlijk al duidelijk dat het onmogelijk is: Ruben de Bruijn interviewen en daar dan een coherent verhaal uit destilleren. De kunstenaar is de laatste tijd erg actief in het Tilburgse. Met zijn absurde instagram-account en zijn tekeningen. Nu hoopt de 26-jarige zijn eerste boek uit te geven.