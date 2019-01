Vrouw vlucht met zoontje (4) naar dak van woning na ruzie met ex-vriend in Tilburg

VIDEO Christanne de Bruijn uit Tilburg speelde hoofdrol in film 'De Dirigent’. Dat smaakt naar meer

11:00 TILBURG - Christanne de Bruijn speelde de hoofdrol in 'De Dirigent'. De film ging in het najaar van 2018 in première en meer dan 100.000 mensen kochten een bioscoopkaartje. Voor 2019 hoopt de geboren Tilburgse op een nieuwe filmrol. Maar de telefoon staat nog niet roodgloeiend.