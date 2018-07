Vrouw zwaargewond bij ongeval in Baarle-Nassau

Spoedeisen­de hulp ETZ TweeSteden moet eerder dicht, oorzaak personeels­te­kort

10:52 TILBURG - De afdeling Spoedeisende Hulp van het ETZ TweeSteden in Tilburg gaat veel eerder dicht dan de bedoeling was. Streefdatum is nu 1 januari 2019. Oorzaak is het aanhoudende tekort aan personeel.