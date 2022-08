Vrouw zwaargewond bij ongeval met elektrische fietsen in Waalwijk

Na zijn vader komt nu ook Toontje Damen Junior om door kogels, in 2008 schoot hij zelf man dood

TILBURG - De Tilburger die in de nacht van maandag op dinsdag in de Reeshof werd doodgeschoten is Toontje Damen Junior. Dat melden diverse bronnen, al kan de politie dat nog niet officieel bevestigen. Damen werd in 2009 veroordeeld voor het doodschieten van Flavio Fadda. Ook zijn vader Toon Damen senior kwam door kogels om het leven.

