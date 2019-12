Vrouwen gewond nadat vrachtwagen achterop auto rijdt in Tilburg

Joey Smits: ‘De handdoek in de ring gooien? Nooit. Ik ben een knokker’

10:15 TILBURG - Water wilde hij hebben. Hij moest kotsen, zo zwaar was de training. In plaats van zijn pupil water te geven, riep zijn Thaise trainer: ,,Joey, go hard or go home”. De uitspraak zou het motto worden van de sportschool van Tilburger Joey Smits. Hij heeft een woelig jaar achter de rug.