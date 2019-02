Vrouwen in hoofdrol op Tilt: Conny Palmen, Mensje van Keulen en een burlesque danseres

Conny Palmen schreef in 2017 boekenweekessay ‘De zonde van de vrouw’. Zij laat haar literaire licht schijnen op de vrouw. Bij journalist Hugo Borst gaat het over de oudere vrouw. Hij schreef 'Ma’, een boek over zijn dementerende moeder. Mensje van Keulen treedt ook op in de grote zaal van De Nieuwe Vorst. Zij debuteerde in 1972 met ‘Bleekers zomer’ en publiceert sindsdien in hoog tempo.

De Vlaamse schrijver Fikry el Azzouzi is gastschrijver. Hij heeft het afgelopen half jaar Tilburg ontdekt en heeft een boek geschreven over zijn indrukken. De presentatie van dat boek is op Tilt. Het festival haalt ook een reeks lezingen in huis, zo geeft schrijver en journalist Basje Boer een college over vrouwen in de film- en popcultuur. Burlesque lijkt een rode draad in het programma. Tilt sluit af met een variété-achtige nachtclub, de opening van het festival is door Fay Loren, een burlesque danseres.