Vrouwen inspireren elkaar met succesverhalen: ‘Ik ben trots op mezelf’

Gouden Carolus in Hilvaren­beek beste café van Brabant

10:18 HILVARENBEEK - Café Gouden Carolus in Hilvarenbeek is de beste kroeg van Brabant. De horecazaak eindigde als 18de in de gerenommeerde Misset Café Top 100 en is daarmee het hoogst genoteerde café uit de provincie. De beste kroeg staat in Rotterdam: café Sijf.