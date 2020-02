VS, Europa, Andreas speurt overal naar saxofoons. Zijn 100-ste vond hij in Tilburg

Zijn honderdste saxofoon vond hij in Tilburg. Dat is lekker dichtbij, want Andreas van Zoelen zoekt over de hele wereld naar bijzondere saxen om zijn verzameling uit te breiden. Die laatste aanwinst is een sarrusofoon uit de negentiende eeuw, uit Parijs. Zijn oudste is een sax uit 1860 van de Belgische instrumentenbouwer Adolphe Sax.

Andreas van Zoelen (41) doceert saxofoon op het Conservatorium in Tilburg, schreef een boek over de klassieke saxofoon en treedt op, onder meer met het beroemde Amerikaanse Raschèr Saxophone Quartet . Toch begon zijn liefde voor muziek met een klarinet. ,,Mijn zus kreeg klarinetles op de muziekschool in Tilburg, toen zat die school nog aan de Tivolistraat. Het instrument klonk leuk, maar toen voor mijn ogen een koffer openging en daar een saxofoon uitkwam, was ik verkocht. Wat mooi, dacht ik, ik zal zes zijn geweest.” De vorm van de saxofoon, de kleppen, het warme geluid, die ervaring bepaalde zijn leven.

Volledig scherm Een kwartet van Sax uit 1870 © Andreas van Zoelen

Charlie Parker

Voor hem ligt een Grafton, een crèmekleurige acryl saxofoon met metalen toetsen. Charlie Parker, Amerikaans jazzmuzikant, speelde ook op zo’n sax. ,,Ik ben maar een paar serienummers van hem verwijderd”, zegt Van Zoelen. Hij omschrijft de sax als een veelzijdig instrument. ,,Adolphe Sax sloeg met de uitvinding van de saxofoon een brug tussen strijkers en blazers in een symfonie-orkest.” En als je een Sax-kwartet uit 1860 hebt ( sopraan, alt, bas, bariton), dan wil je ook een kwartet uit 1870, zo weet de verzamelaar. Ook bezit hij een Ophicleïde, dat is de voorloper van de saxofoon.

Hij toont een schuifsax, van Swanee, zonder kleppen. Het is een eenvoudige saxofoon die iets weg heeft van een trombone. Ook bezit van Zoelen een Playasax, een kleine sax met een boekje erop bevestigd, het lijkt op een orgelboek van de oorspronkelijke Decaporgels. ,,In het begin van de vorige eeuw was het populair om sax te spelen, er was een saxofoongekte, maar als je dat niet goed kon dan gebruikte je een simpel instrument. Dan kon je toch meedoen.”

Volledig scherm Links een Ophicleïde, Walfoguit Parijs. Rechts de Sarrusophone van Gautrot Parijs Beide zijn uit het midden van de negentiende eeuw. De Sarrusophone is nummer 100 in de collectie van Andreas van Zoelen © Andreas van Zoelen

Kessels en Birker

De verzamelaar startte eind jaren negentig met zijn collectie. Dat begon voorzichtig met saxofoons van Tilburgse muziekinstrumentenbouwers als Kessels en Birker, later struinde hij in winkels in Europa en de VS. ,Soms zie je in een zaak een winkeldochter staan, zo’n instrument dat al veertig jaar te koop staat. Maar als ik doorvraag, komen de oude lijken tevoorschijn; saxofoons uit de vorige eeuw, soms met het verkeerde mondstuk. Een jaar geleden nog was ik in Tallinn, de hoofdstad van Estland, op bezoek bij componist Arvo Pärt, ik bewerk muziek van hem voor saxofoon. In de buurt was een antiquariaat, daar vond ik een oud Russisch instrument met een hamer en een sikkel ingegraveerd.“

Een tenorsax van Sax uit 1860 kocht hij in Parijs. ,,Die saxofoon werd aangeboden op een Franse veiling. Ik was in Duitsland voor een concert en heb mijn auto aan de kant gezet, mijn laptop geopend en via de telefoon geboden. Die sax heb ik gewonnen, ja zo noem ik het. Ik ben mijn leraar Frans van het Pauluslyceum dankbaar dat ik de bedragen die ik hoorde bij de veiling goed kon begrijpen.”

Gaten in oude saxen

Volgende week gaat hij met het Raschèr Saxophone Quartet op tournee: Florida, Miami, Cuba, New York. ,,Mijn collega’s weten dat ik dan op zoek ga naar saxofoons. Ze kennen mijn afwijking.” Hij is bezorgd over de kwaliteit van oude saxofoons die op zolders en ik winkels liggen te verpieteren. Ze zijn van messing. koper en zink gaat werken. Over dertig jaar zitten er een gaten in die oude saxen.”

Hij ziet het verzamelen van saxofoons als het leggen van een puzzel. Andreas van Zoelen verzamelt niet alleen voor de heb, hij bespeelt de saxofoons ook. ,,Elk instrument geeft me nieuwe informatie. Over de periode waarin de saxofoon is gebouwd en de werken die ervoor zijn geschreven. Het helpt me om de ontwikkeling van de sax beter te begrijpen en in het hoofd van de muzikant uit die tijd te kruipen. Die kennis wil ik doorgeven.”

Naar de tweehonderd