'Vuile delen’ NS-treinen worden in Berkel-Enschot weer als nieuw

BERKEL-ENSCHOT - Er is geen trein te zien. Te ruiken wel, al is dat maar op één plekje in het NS Componentenbedrijf. Je herbeleeft er even een stukje ervaring van reizen over het spoor. Daar staat de cabine voor de diepreiniging van toiletpotten. ,,Die liggen hier twee dagen te bubbelen in een bad van citroenzuur”, zegt hoofd engineering en rondleider van dienst Willemien Rocha.