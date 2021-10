Vulkaanuitbarsting uit een piano bij optreden van Wibi Soerjadi in Tilburg

,,Rachmaninoff met al die orkeststemmen was geweldig”, zei Koen Mulder (39). ,,Ik ken Wibi Soerjadi al een tijdje. Een aantal jaren terug ben ik nog naar een van zijn tuinconcerten geweest. Het is goed dat dit hier in de buurt georganiseerd wordt.” Danique Drossaert (23) was blij met de verhalen die de pianist tussen de stukken door vertelde. ,,Het was mooi om zo zijn ontwikkeling te kunnen volgen. Hij was heel persoonlijk. Omdat we vooraan zaten konden we zien hoe geëmotioneerd hij was tijdens het spelen.”