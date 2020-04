‘Vuur kan opnieuw oplaaien in gortdroog natuurgebied Moergestel’, drones moeten ondergrondse haarden opsporen

Na Tilburg wil ook Den Bosch coffee­shops Grass Company sluiten

8:40 DEN BOSCH - In navolging van Tilburg is ook de gemeente Den Bosch van plan om de vergunningen voor de coffeeshops van The Grass Company in te trekken. De door Johan van Laarhoven opgerichte coffeeshopketen heeft in Den Bosch vestigingen aan het Emmaplein en de Maastrichtseweg.