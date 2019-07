Vuurwerk en de ingehaalde speurtocht: zo sluit Tilburg vandaag de kermis af

Zeven vrienden wekken Wijngaard Steenvoor­de weer tot leven

6:41 GOIRLE - 'Een wijngaard moet wijn opleveren!' Het is in maart 2018 de drijfveer voor zeven vrienden om de schouders te zetten onder Wijngaard Steenvoorde op Landgoed Nieuwkerk in Goirle. ,,Maar wat is het arbeidsintensief.‘’