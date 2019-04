Vuurwerkschade Tilburg: ruim 80.000 euro

Opsporingsambtenaren

Ook in de regio werden voornamelijk verkeersborden en afvalbakken vernield, weliswaar op veel kleinere schaal. De schade in Goirle bedroeg 2.500 euro, in Hilvarenbeek was dat 1.500 euro. In beide gemeenten gingen, net als in Oisterwijk, op oudjaarsdag preventief gemeentelijke opsporingsambtenaren op pad tegen de overlast.