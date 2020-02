Vuurwerkschade Tilburg stijgt naar 1,5 ton: bijna 200 prullenbakken opgeblazen

Tilburgse snelheids­dui­vel (20) moet rijbewijs inleveren na rit met auto in Waalwijk

8:34 WAALWIJK/TILBURG - Een 20-jarige Tilburger mocht vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De automobilist reed in Waalwijk met 160 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg, waar 100 kilometer per uur de maximale toegestane snelheid is.