Vuurwerkvrije zones in Tilburg nog niet erg vuurwerkvrij

De vuurwerkvrije zones in Tilburg zijn het stadspark Oude Dijk, de Kempenaarplaats en omgeving (bij de Piushaven), de zuidzijde van winkelcentrum Heijhoef/Klundertplaats, Reeshofbos (ter hoogte van de Klundertplaats) en de Manderveenstraat. In die laatste straat lagen rond 22.00 uur al heel wat hoopjes smeulend vuurwerk. Eerder al bleek dat maar weinig mensen in de straat op de hoogte waren van de vuurwerkvrije zone en volgens bewoners er zijn ook nooit borden opgehangen. Geert-Jan Kuipers stuurde de gemeente twee weken geleden een email om zijn verbazing over het vuurwerkverbod kenbaar te maken. ,,Ik heb nooit meer een reactie gehad.”

Verderop in de Reeshof, achter de Heijhoef, was het rustig. Maar de vraag is of het op deze afgelegen plek bij een seniorenflat anders wél had geknald. Ook hier waren overigens geen borden te vinden die een vuurwerkvrije zone aangeven. Het stadspark zat maandagavond zoals altijd na 21.30 uur op slot. Op de Kempenaarplaats lijkt het “verbod” wel te worden nageleefd. Volgens omwonenden werd de vuurwerkvrije zone hier niet zozeer aangevraagd vanwege de geluidsoverlast, maar omdat in het parkje afgestoken vuurpijlen wel eens voor schade aan appartementen zorgden. Maar enkele meters verderop in de Galjoenstraat vlogen de pijlen maandagavond gewoon de lucht in.