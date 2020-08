VV Gilze gooit de club op slot na coronabesmettingen onder spelers

Dat laat de club weten. Het nieuws van de besmettingen kwam maandag naar buiten. ,,Toen zijn we met het bestuur bijeengekomen. We willen als club niet de bron vormen voor verdere verspreiding. Daarom hebben we het rigoureuze besluit genomen om de club tot nader order te sluiten”, legt voorzitter Aimé Cruijsbergs uit. ,,Beter vooraf te veel doen dan dat achteraf blijkt dat we te weinig hebben gedaan.”

De drie spelers zitten in thuisisolatie. ,,We hebben nu contact met de GGD, die zijn bezig met een contactonderzoek. We verwachten daar eerdaags bericht van. Dan gaan we weer bij elkaar zitten om te kijken in hoeverre we vervolgstappen moeten ondernemen.”

Voorlopig is de club deze week dicht. ,,We hopen deze week een advies van de GGD te krijgen. Maar mogelijk duurt het een dag of veertien. Laten we hopen dat het daarna is opgelost en we weer voorzichtig kunnen opstarten. De trainingen waren pas net weer begonnen, we hadden alle nodige coronamaatregelen getroffen en toen kwam dit nieuws. Dat kwam rauw op ons dak. Maar we zijn een flexibele vereniging met mensen die de schouders eronder zetten”, besluit Cruijsbergs.

Cluzona

Gilze is niet de enige voetbalclub uit de regio die te maken heeft met het coronavirus. Cluzona uit Wouw meldde zondag dat er binnen een vriendengroep die actief is bij de jeugd besmettingen zijn vastgesteld. De besmette spelers zijn in thuisisolatie, directe contacten zijn ingelicht. Cluzona laat voorlopig geen publiek toe bij trainingen of wedstrijden.