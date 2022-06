VVD Alphen-Chaam schuift Judith van Loon naar voren: ‘Ook vrouw in het college’

Intents als reünie voor barperso­neel: ‘Enthousi­as­me achter de bar werkt aansteke­lijk voor bezoekers’

OISTERWIJK - Al sinds de eerste editie van Intents Festival is Martin van der Heijden als vrijwilliger betrokken bij het evenement. Tijdens de komende editie op 27, 28 en 29 mei stuurt hij gedurende drie dagen zo’n 550 barmedewerkers aan. ,,Voor veel barmedewerkers is Intents Festival inmiddels een soort reünie”, zegt Van der Heijden. ,,De meeste mensen die één keer hebben meegeholpen, komen een jaar later graag weer terug.”

