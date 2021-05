VVD en 50Plus willen Slavernijmonument ook in het Vrijheidspark, ‘Alle monumenten even belangrijk’

Monumenta­le tweelingvilla’s in de Spoorzone worden ‘charmant hotel’: ‘Plan vordert voortva­rend’

5 mei TILBURG - Omdat er nog altijd behoefte is aan nieuwe hotels in Tilburg en het een impuls is voor de Spoorzone, staat - wat het college van B en W betreft - het sein op groen voor de realisatie van een hotel in de monumentale tweelingvilla’s Villa Anna en Casa Cara.